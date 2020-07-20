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Адвокаты Дугарь требуют оригиналы материалов дела Шеремета

20.07.2020 16:44

Укринформ

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь не получили для ознакомления оригиналы 38 томов обвинений, а только их ксерокопии, поэтому подали ходатайство о допуске к оригиналам дела.

Об этом во время пресс-конференции на тему "Как фальсифицировалось дело Шеремета. Итоги ознакомления с материалами" заявил адвокат Денис Ломанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Речь идет действительно об оригинале, потому что только он может быть надлежащим доказательством в суде. И мы не ознакомились с вещественными доказательствами. Мы заявили ходатайство, и если оно не будет удовлетворено, мы подаем жалобу в порядке 303 статьи (статья 303 УПК Украины, "Решения, действия или бездействие следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, и право на обжалование" — ред .), суд рассматривает, обязывает решением суда открыть нам эти материалы", — пояснил адвокат.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

12 марта на брифинге заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Сейчас следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Министерстве внутренних дел 1 июня заявили об открытии для ознакомления 38-ми томов материалов досудебного расследования в отношении фигурантов по делу об убийстве Шеремета.

По материалам: ukrinform.ru