<img class="aligncenter" title="Госпитализация больных COVID-19 пошла на спад — Степанов " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/a84b4f304a1c440af8a73a6867df5c2b.jpg» alt=»Госпитализация больных COVID-19 пошла на спад — Степанов» width=»100%» />

Госпитализация больных COVID-19 пошла на спад — Степанов

20.07.2020 13:08

Укринформ

Госпитализация больных COVID-19 в Украине пошла на спад, в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад", — подчеркнул министр.

По его словам, количество ежедневных тестов постоянно наращивается. Так, в первые дни делалось только по 200 тестирований, поскольку система лабораторий нуждалась в восстановлении.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил во время совещания, что показатель летальности в результате коронавирусной инфекции в Украине довольно умеренный, он составляет 2,5%.

По словам Шмыгаля, с начала эпидемии COVID-19 в Украине сделано 877 тыс. тестов на коронавирусною инфекцию.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, из них за сутки — 651.

По материалам: ukrinform.ru