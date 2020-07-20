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Минздрав модернизирует "горячую линию"

20.07.2020 20:03

Укринформ

Министерство здравоохранения модернизирует "горячую линию".

Об этом Минздрав сообщает в Facebook

"Минздрав начал поэтапную модернизацию своей горячей линии. По состоянию на сегодня с 15.03 на горячую линию Минздрава Украины поступило более 790 тысяч звонков. Минздрав интегрирует необходимые изменения и налаживает техническое сопровождение обработки звонков", — говорится в сообщении.

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Также в планах Минздрава построение аналитического компонента, где ключевым элементом будет модуль, который позволит разрабатывать предложения по улучшению ситуации в различных сферах медицинского обслуживания, отслеживать запросы и вносить необходимые изменения в законодательные акты, контролировать качество предоставления медицинских услуг населению.

По материалам: ukrinform.ru