Нардеп Третьякова выступает за легализацию проституции и однополых браков

Народная избранница от «Слуги народа» открыто заявила, что хочет легализировать в Украине всё, что только можно.

Таким мнением она поделилась в интервью «Громадському«, передает «НБН«.

В частности, скандальная депутат не видит ничего предосудительного в легализации проституции и однополых браков:

«Проституция — самая древняя профессия. Она всегда была и будет. А те, кто её организовывают — сутенеры — работают в черном углу экономики. У них большая прибыль, но налоги то они не платят».

А вот если легализировать эту сферу, то её можно будет контролировать и обеспечить секс-работников соцзащитой:

«Соцзащита должна заботиться о всех украинцах, кем бы они не работали».

Что же касается однополых браков и парадов ЛГТБ, то власть за ними внимательно следит, уверят Третьякова. Активно обсуждают эту ситуацию и внутри фракции «Слуга народа»:

«Я думаю, в будущем в Украине разрешат однополые браки… Но это будет трудный путь».

Напомним, ранее мы писали, что Галина Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату.