Около Сум случился выброс опасного токсического вещества: людей просят не открывать окна в домах
Заместитель мэра Сум по вопросам ЖКХ Александр Журба обратился к местным жителям по поводу выброса токсического одоранта вблизи города.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.
Ещё в воскресение, 19 июля, жители Сум в соцсетях жаловались на неприятный запах в различных частях города. Сегодня же в горсовете объяснили, откуда он взялся:
«Согласно предварительным данным, вблизи поселка Ганнивка случился выброс одоранта — это токсическое вещество, которое добавляют в природный газ. Оно имеет 2 класс опасности. Даже низкая концентрация этого вещества может вызвать раздражение кожи или глаз, головную боль, тошноту, затрудненное дыхание».
Поэтому, пишет чиновник, жителям Сум надо закрыть окна в своих домах и увлажнять воздух внутри помещений. Если будут ухудшение самочувствия — сразу обращаться к врачу.
Напомним, ранее мы писали, что каждая третья игрушка в Украине — токсична.