Около Сум случился выброс опасного токсического вещества: людей просят не открывать окна в домах

Общество
Христина Качоровська0
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Заместитель мэра Сум по вопросам ЖКХ Александр Журба обратился к местным жителям по поводу выброса токсического одоранта вблизи города.

Одорант
Одорант. Фото — dumskaya.net

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Ещё в воскресение, 19 июля, жители Сум в соцсетях жаловались на неприятный запах в различных частях города. Сегодня же в горсовете объяснили, откуда он взялся:

«Согласно предварительным данным, вблизи поселка Ганнивка случился выброс одоранта — это токсическое вещество, которое добавляют в природный газ. Оно имеет 2 класс опасности. Даже низкая концентрация этого вещества может вызвать раздражение кожи или глаз, головную боль, тошноту, затрудненное дыхание».

Поэтому, пишет чиновник, жителям Сум надо закрыть окна в своих домах и увлажнять воздух внутри помещений. Если будут ухудшение самочувствия — сразу обращаться к врачу.

Напомним, ранее мы писали, что каждая третья игрушка в Украине — токсична.


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