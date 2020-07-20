Прогноз погоды на 20 июля 2020 года: западные регионы Украины снова зальют дожди
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20 июля погода в Украине тепло и солнечно, за исключением западных и южных областей, где пройдут сильные дожди.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
20 июля в Украине ожидается теплая, но не везде сухая погода. Так в западных и южных регионах страны пройдут сильные дожди с грозами и шквальным ветром.
Ливни и грозы не снизят температуру в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет жарко, температура поднимется до +32 градусов.
Прохладнее всего будет на Закарпатье и на Буковине да еще при сильных дождях. Там температура воздуха будет в пределах 23 – 26 градусов с плюсом.
В Киеве осадки не прогнозируются, температура воздуха ожидается комфортной — в пределах +26…+28 градусов.
Ранее сообщалось о погоде на 19 июля 2020 года.