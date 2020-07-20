<img class="aligncenter" title="Следствие относительно заказчиков убийства журналиста Шеремета продолжается — МВД " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/e3d34ed09f37851f3487bb45d7749815.jpg» alt=»Следствие относительно заказчиков убийства журналиста Шеремета продолжается — МВД» width=»100%» />

Следствие относительно заказчиков убийства журналиста Шеремета продолжается — МВД

20.07.2020 13:48

Укринформ

Правоохранители продолжают следствие в отношении заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"Относительно заказчиков и организаторов преступления — следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", — говорится в сообщении.

В то же время в МВД напомнили, что по делу Шеремета "предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями".

"Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование по которому завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открыты подозреваемым и их защитникам", — отмечается в сообщении.

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В МВД добавили, что ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников по делу Шеремета продолжается уже 57 дней.

"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева постановил ограничить для подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства относительно убийства Шеремета до 14 августа.

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Все подозреваемые отрицают свою причастность к преступлению.

По материалам: ukrinform.ru