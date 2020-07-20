В Украине хотят внедрить новую пенсионную систему в упрощенной форме: в Минсоцполитики разъяснили детали

Министерство социальной политики хочет запустить накопительную систему пенсионного обеспечения в упрощенной форме.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такая инициатива прозвучала из уст министра социальной политики Марины Лазебной.

«Мы предлагаем сделать light-вариант: начать работу раньше, чем в 2023 году, с небольших взносов — 2% работник на свой счет, 2% работодатель на счет работника», — рассказала министр.

Она высказала мнение о том, что в полноценном варианте накопительная система в 2021 году в Украине не сможет заработать, необходимо обеспечить баланс двух систем пенсионного обеспечения накопительной и солидарной.

Как отметила министр, именно смешанная система является самой стойкой во многих странах мира.

Ранее сообщалось о том, когда украинцы могут рассчитывать на пенсии от 10 тысяч гривен.