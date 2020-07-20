Во Львовской области от COVID-19 умерла 28-летняя роженица

Женщина находилась под аппаратом ИВЛ. Несколько дней назад, она родила ребенка, а сегодня умерла. Новорождённый малыш находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Лига. Новости«.

Трагедия случилась в городе Жовква. Здесь от коронавируса умерла молодая женщина, которая несколько дней назад родила ребенка.

По словам главврача местной больницы, женщину привезли к ним уже с установленным коронавирусом. В ночь с пятницы на субботу она родила. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, женщине понадобился аппарат ИВЛ, но, к сожалению, он не смог спасти её. Сегодня, 20 июля, роженица умерла.

Новорожденный ребёнок сейчас пребывает в одной из больниц Львова. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.