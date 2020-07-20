<img class="aligncenter" title="Высший совет правосудия не получал ходатайство об отстранении Вовка " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/d01433709ed566233bee6bf2a662eede.jpg» alt=»Высший совет правосудия не получал ходатайство об отстранении Вовка» width=»100%» />

Высший совет правосудия не получал ходатайство об отстранении Вовка

20.07.2020 16:49

Укринформ

В Высший совет правосудия не поступало ходатайство от Офиса генпрокурора об отстранении от осуществления правосудия председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей, которым НАБУ объявило о подозрении.

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко в интервью Укринформу.

«На данный момент подобное обращение в Высший совет правосудия не поступало. В случае его поступления ВСП предоставит объективную оценку ситуации, основываясь на правильности ходатайств и обоснованности подозрений в совершении уголовных правонарушений, которые будут изложены в этом обращении», — заявил председатель ВСП.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были вручены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Читайте также: Адвокат прогнозирует, что дело против главы ОАСК "лопнет" через два месяца

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

По материалам: ukrinform.ru