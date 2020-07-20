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У Новака двойное гражданство — Польши и Украины

20.07.2020 14:32

Укринформ

У экс-главы Укравтодора Славомира Новака, который был задержан в Польше в рамках совместного украинско-польского расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства, по информации правоохранителей, двойное гражданство — Украины и Польши.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого (Новака — ред.) двойное гражданство, Польши и Украины", — сообщил Сытник.

По словам и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, сейчас Новаку предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши.

"Преступление начиналось с того, что были намерения получать средства на территории Украины, однако в дальнейшем эти средства были получены на территории Польши. Поэтому в настоящее время он задержан согласно законодательству Польши в Польше, и подозрение ему предъявлено именно в этой части", — сообщил Грищук.

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Сытник проинформировал, что те подозрения, которые подготовлены антикоррупционными детективами и прокурорами в Украине, были направлены в Польшу для объявления подозрений там, и так же некоторые подозрения, которые были подготовлены польской стороной, переданы украинским правоохранителям, "и мы сейчас вручаем их на территории Украины".

Как сообщал Укринформ, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, который позже возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации.

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Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП, Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Фото: Fakt.pl

По материалам: ukrinform.ru