Аваков о "луцком террористе": Его ждет очень долгий тюремный срок

21.07.2020 23:05

Укринформ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что "луцкого террориста" ждет "долгий тюремный срок".

Об этом он сказал на брифинге после завершения спецоперации по освобождению заложников, которых 12 часов удерживал "луцкий террорист", сообщает корреспондент Укринформа.

"Он неуравновешенный человек, он себе нарисовал свой мир в голове, придумал свою месть этому миру, придумал свои какие-то тезисы… Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни. Его ждет очень долгий тюремный срок", — заявил Аваков.

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По его словам, очень хорошо, что все обошлось без жертв, в другой ситуации спецназу пришлось бы действовать на поражение.

Как сообщалось, в Луцке освобождены все заложники из автобуса, террорист задержан.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

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В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Всех заложников освободили, террориста задержали.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

По материалам: ukrinform.ru