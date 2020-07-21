Денисова сказала, когда утвердят комиссию по поиску пропавших на Донбассе

21.07.2020 20:49

Укринформ

Новый состав правительственной комиссии по поиску пропавших на Донбассе будет утвержден в среду, 22 июля, во время заседания Кабинета министров Украины.

Об этом в интервью Укринформу заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«В прошлую пятницу во время последнего заседания правительственного комитета мне пообещали, что на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос будет рассмотрен, и новый состав комиссии будет утвержден. Заседание запланировано на среду (22 июля), вопрос вынесен на повестку дня. Мы будем ждать принятия такого решения », — сказала она.

По словам Денисовой, для создания комиссии есть политическая воля. Она также напомнила, что соответствующий закон был принят два года назад, он действует. «Но мы не можем сделать первый шаг. То есть первый шаг — это создание правительственной комиссии по поиску пропавших на Донбассе. Нужно, чтобы государство Украина сама захотела это делать. Политическая воля есть. Решение за малым », — добавила она. В противном случак Уполномоченная ВР по правам человека собирается давить на правительство.

Денисова объяснила причину задержки. «Предыдущий состав был утвержден еще в апреле 2019 года. Тогда эта комиссия так и не заработала из-за того, что потом произошла смена правительства, выборы в Верховную Раду Украины, снова смена правительства », — сказала она, добавив, что три недели назад на заседаниях правительства рассматривался новый состав комиссии.

В состав комиссии вошли также два представителя Уполномоченной по правам человека, которые будут заниматься конкретными вопросами. Один — внутренне перемещенными лицами, мигрантами, это Виталий Викторович Иванкевич, другой, Олег Анатольевич Чуйко — соблюдением прав военнослужащих и ветеранов, военнопленными и пропавшими без вести. Они будут входить в состав комиссии вместе с представителями других правительственных структур и министерств.

Кроме того, Денисова сказала, что к работе комиссии планируют привлечь родных сограждан, которые считаются пропавшими без вести. «Мы сотрудничаем с общественными организациями, которые объединяют родных пропавших без вести, они также хотят присутствовать на заседаниях комиссии, когда будет рассматриваться вопрос об их близких. Мои представители предложат привлечь представителей таких семей », — сказала Уполномоченная по правам человека.

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По мнению Денисовой, для полноценной работы комиссии нужно будет сформировать секретариат, выделить средства на ее деятельность и сделать все, чтобы договоренности относительно реального поиска без вести пропавших через Минский процесс работали.

Денисова считает, что после начала работы комиссии Украине станет легче привлечь международные организации к поиску пропавших без вести граждан. «Когда у нас будет комиссия, появится субъект переговоров, можно привлекать ООН, МККК, другие международные и региональные структуры, просто правозащитные организации, которые занимаются этими вопросами», — сказала она.

По материалам: ukrinform.ru