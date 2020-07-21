Денисова советует изучать, какие персональные данные собирают бесплатные VPN-сервисы

21.07.2020 21:38

Укринформ

В связи с сообщениями о случаях утечки персональных данных через бесплатные VPN-сервисы Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова акцентирует на необходимости повышения культуры ответственного отношения к своим персональным данным.

Об этом сообщает Офис Омбудсмена в Telegram.

“В связи с сообщениями о случаях утечки персональных данных через бесплатные VPN-сервисы, Уполномоченный акцентирует на необходимости повышения культуры ответственного отношения к персональным данным”, — говорится в сообщении.

У Денисовой объяснили, что недавно в Интернете появилась информация о случаях утечки в открытый доступ значительного объема персональных данных пользователей бесплатных VPN-сервисов.

“В частности, сообщается о таких приложениях: UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, разработчики которых зарегистрированы в Гонконге”, — сообщили в Офисе Омбудсмена.

Уточняется, что, по данным vpnMentor, на незащищенном сервере в лог-файлах находились: журналы онлайн активности; информация, которая позволяет непосредственно идентифицировать личность (имена, электронные адреса, домашние адреса); пароли в незашифрованном виде; платежная информация относительно расчета Bitcoin; переписка с технической поддержкой; идентификаторы устройств; технические характеристики; учетные данные; прямые ссылки API Paypal; информация в отношении стран, пользователями из которых устанавливалась связь.

“Очевидно, ситуация была обусловлена прежде всего тем, что разработчиками приложений, был нарушен принцип целостности и конфиденциальности данных, который означает, что персональные данные могут обрабатываться способом, который обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, в том числе, защиту против несанкционированной или незаконной обработки и против непреднамеренной утраты, уничтожения или причинения ущерба, с применением соответствующих технических и организационных инструментов”, — уточняется в сообщении.

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В связи с этим, Уполномоченный ВРУ напоминает о важности ответственного отношения к своим персональным данным, в частности, отмечает, что каждому гражданину стоит внимательно и тщательно изучать информацию об обработке своих персональных данных во время выбора того или иного мобильного приложения или веб-сайта.

Как сообщалось, данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в сеть и оказались в открытом доступе. Среди прочего в открытом доступе оказались адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса пользователей, информация о модели телефонов и другие личные данные пользователей.

По материалам: ukrinform.ru