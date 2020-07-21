Доплачивать медикам в системе образования должна местная власть — Степанов

21.07.2020 10:34

Укринформ

Доплаты медикам, работающим в системе образования, должны выплачивать местные власти.

Об этом на брифинге 21 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам …. Есть закон о местном самоуправлении, в котором четко предусмотрена возможность установления таких доплат", — сказал Степанов.

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Он добавил, что даст соответствующее поручение с целью привести нормативную базу Минздрава, в частности совместный приказ Минздрава и Министерства труда и социальной политики от 2005 года № 308/519, которым иногда руководствуются местные органы власти в вопросах установления надбавок врачам, работающим в системе образования.

По материалам: ukrinform.ru