Интернам и педагогам разрешили лечить больных COVID-19 — Зеленский подписал закон

21.07.2020 20:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации процесса образования в области здравоохранения» № 749-IX, который Верховная Рада приняла 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам высших учебных заведений и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с внедрением с 1 апреля этого года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, которые осуществляют подготовку кадров в области здравоохранения и имеют сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований для оказания медицинской помощи пациенту.

Ситуация с распространением COVID-19 засвидетельствовала необходимость привлечения указанных специалистов в процесс лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мер для спасения людей.

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Также подписанный Президентом закон вносит изменения в Закон «О высшем образовании», заменяя понятие «интерн» на «врач (провизор)-интерн». В соответствии с новой редакцией, врач-интерн — лицо, которое имеет степень магистра медицинского или фармацевтического направления, выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в оказании всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru