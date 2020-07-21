Как сокращается население Украины: Госстат обнародовал шокирующие данные

Население Украины продолжает сокращаться. Только в 2020 году, по состоянию на май месяц численность граждан страны уменьшилась больше чем на 116 000 человек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, в стране за это время число умерших в два раза превысило число родившихся.

«Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек», — говорится в сообщении Госстата.

Как отмечают в службе статистики, в Украине за этот период на 100 умерших приходилось всего 48 новорожденных.

В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

Как считают в Институте демографии, для того, чтобы добиться хотя бы равновесия смертности и рождаемости, чтобы остановить сокращение численности населения страны, необходимо, чтобы на каждые 10 женщин детородного периода приходилось по 25-27 детей. На сегодня этот уровень составляет примерно 15 детей на 10 женщин.

Кроме того, как отмечают демографы, украинцы стали дольше жить. И при такой ситуации с рождаемостью через 30 лет численность пенсионеров в будет составлять более 1/4 населения Украины.

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