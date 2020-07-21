На одном из заводов «ДНР» произошла серьезная авария: есть жертвы

Информационный ресурс из ОРДЛО «Донецкий Абориген» сообщает, что на Енакиевском металлургическом заводе, который сейчас контролируют НВФ «ДНР», произошла серьезная авария, в результате которой погиб один работник и еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донецкий Абориген».

По информации ресурса из ОРДЛО «Донецкий Абориген» авария на Енакиевском металлургическом заводе произошла вчера, 20 июля вечером. Ресурс пишет, что из-за аварии на данный момент не работают доменный и конверторный цехи.

Автор публикации пишет, что «власти ДНР» не занимаются модернизацией завода.

«За время «администрирования» в завод не было вложено ни копейки, постоянные махинации с закупками. Покупают дешевые расходные материалы, капитальные вложения отсутствуют. Все это привело к тотальному ветшанию производства», — пишет ресурс.

По словам автора публикации, частые аварии на заводе уже стали нормой. И это не удивительно, ведь степень износа основных агрегатов составляет порядка 70-90%.

Ресурс пишет, что все это привело к тому, что работники завода начинают массово увольняться. По словам автора, зарплата у сотрудников составляет 6-9 тыс. рублей, в то время, как руководство завода получает 100 тыс. рублей. Ресурс пишет, что за последнее время штат работников завода значительно сократился. Сейчас, по информации ресурса, на заводе работает 6 тыс. человек, а раньше работало 9 тыс.. Автор публикации пишет, что те, кто уволились ищут работу в РФ или на подконтрольной Украине территории.

Ресурс пишет, что вся эта информация общеизвестная для жителей Еникиево, но в то же время пропагандистские СМИ ее скрывают.

Ранее мы сообщали, что источник сообщил неутешительную информацию об открытии «границы» между «ДНР» и «ЛНР».