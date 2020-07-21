НАБУ после обысков в ОАСК вызывает на допросы 10 подозреваемых

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21.07.2020 18:21

Укринформ

В рамках уголовного производства, по которому в пятницу в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых.

Соответствующие повестки обнародованы на сайте НАБУ.

В частности, в рамках уголовного производства №22020120000000019 на допрос вызваны: председатель ОАСК Павел Вовк — на 24 июля на 13:00, его заместитель Евгений Аблов — на 27 июля на 9:00, судья-спикер ОАСК Богдан Санин — на 27 июля на 11: 00; судья ОАСК Алексей Огурцов — на 27 июля на 13:00; гражданин Сергей Остапец — на 24 июля на 11:00 и на 27 июля на 8:00; заместитель председателя ОАСК Владимир Келеберда — на 27 июля на 11:00.

Руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк вызывается на допрос в НАБУ на 24 июля на 11:30 и на 27 июля на 8:30, судья ОАСК Игорь Погрибниченко — на 24 июля на 15:00, гражданин Николай Сирош — на 24 июля на 12: 30 и на 27 июля на 8:30; судья ОАСК Игорь Качур — на 27 июля на 9:00.

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Как сообщалось, в пятницу, 17 июля, в Окружном административном суде Киева заявили, что в их помещении проходят обыски, и что "среди озвученных оснований — расследование "дел Майдана".

Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

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В НАБУ уточнили, что председатель ОАСК Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также председатель ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

По материалам: ukrinform.ru