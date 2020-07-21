Переговоры по освобождению политзаключенных идут сложно – Денисова

21.07.2020 19:38

Укринформ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уверяет, что переговоры об освобождении политзаключенных продолжаются постоянно, но их усложняет пандемия COVID-19.

Об этом она заявила в интервью Укринформу.

"Безусловно, переговоры идут. То, что переговоры идут — да, я подтверждаю. То, что они сложные — да. То, что они идут на разных площадках, в том числе и в Минске — да", — сказала она.

По словам Денисовой, переговоры идут сложно. "Безусловно их усложняет то, что неизвестно, когда пандемия COVID-19 закончится, а карантинные меры будут сняты, поездки — возобновлены и личные встречи между переговорщиками — тоже", — добавила Денисова. По её словам, в Офисе Президента Украины проводятся совещания, посвященные в т.ч. и встречам с родными политзаключенных. "Полторы недели тому назад такая встреча была", — отметила она.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также акцентировала внимание на разнице эффективности переговоров один на один и дистанционных. "Когда люди встречаются, когда ты один на один говоришь за столом переговоров, это одни достижения, а когда по телефону или переписке, то результат другой. Эффективность очень разная", — отметила Денисова, добавив, что переговорный процесс не прекращался никогда, он продолжается.

Больше о четвертом этапе освобождения за каденцию Зеленского, о пропавших без вести, новых политзаключенных Кремля и неграждан-патриотов Украины, об арестованных крымских татарах, защите прав человека в условиях пандемии COVID-19 читайте в интервью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой Укринформу.

По материалам: ukrinform.ru