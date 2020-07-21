Рада отклонила законопроект о стабилизации системы соцстрахования

21.07.2020 17:54

Укринформ

Верховная Рада отклонила законопроект №2275 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования”.

Его принятие во втором чтении и в целом поддержали 193 народных депутата при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Этим законопроектом предлагалось внести изменения в систему управления общеобязательным государственным социальным страхованием. Соответствующие изменения предполагается внести в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании и Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Также документ должен распространить действие Закона «О предотвращении коррупции» на членов правлений фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, руководителей и работников исполнительных дирекций этих фондов, рабочих органов исполнительных дирекций и их обособленных подразделений, обязав их подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В то же время законопроектом предусматривалось дополнить терминологический аппарат закона определением содержания термина «медицинское заключение» и того, что электронный реестр листков нетрудоспособности создается как составная часть реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

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Авторы документа прогнозировали, что предложенные положения будут способствовать финансовой стабилизации системы социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, оптимизации использования средств Фонда, что как следствие, будет способствовать повышению уровня социальной защиты застрахованных лиц.

Как сообщал Укринформ, в первом чтении законопроект № 2275 был принят 5 декабря 2019 года.

По материалам: ukrinform.ru