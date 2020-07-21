Суд назначил дату рассмотрения апелляции на продление ареста Кузьменко

21.07.2020 18:04

Укринформ

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко относительно продления ей срока ареста.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.

"23.07.2020 на 15:05 назначено судебное заседание в Апелляционном суде Киева по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко. Председательствующий судья — Слива Ю.М.", — говорится в сообщении.

В комментарии Укринформу защитник Кузьменко Тарас Беспалый уточнил, что это заседание касается рассмотрения жалоб защиты на продление срока ареста Кузьменко.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

12 марта на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, ветерана АТО Андрея Антоненко.

В данное время следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугар с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

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13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугар — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

По материалам: ukrinform.ru