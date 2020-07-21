В Луцке неизвестный мужчина захватил заложников: террорист уже озвучил свои требования

21 июля в Луцке мужчина, назвавшийся «Максимом Плохим» захватил автобус с людьми. Согласно предварительным данным, у него в заложниках около 20 людей. Сам террорист снабжен различным оружием, он уже выдвинул свои требования. Место инцидента окружено спецназом, в область срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Что известно о захватчике:

Он называет себя «Максим Плохой». Перед захватом заложников он выставил видео в сети, в котором заявил, что «первый террорист — это государство». Теперь он хочет, чтобы все первые лица Украины — главы судов, министерств, Генпрокуратуры, Рады, церквей, а также олигархи-, записали видео, где также называют себя террористами в законе. Записать такое видео он обязал и Зеленского.

Полицейские ведет переговоры с террористом. Он сказал им, что ему не нравится действующая система. Добровольно сдаваться или опускать заложников он не хочет. Также он уже открывал огонь в сторону правоохранителей.

В МВД уже прокомментировали требования террориста. По словам правоохранителей, они не имеют никакой конкретики:

«Он не говорит, чего хочет точно. Это просто набор слов, требования ко всем подряд».

Захват автобуса:

Инцидент случился на пл. Театральной в Луцке. Мужчина захватил автобус и закрылся в нем. На месте инцидента слышны выстрелы, площадь окружённая спецназом и БТР-ами. По предварительным данным, террорист взял в заложники 20 человек.

Напомним, ранее мы писали, что РФ внесла журналиста Бабченко в список «террористов».