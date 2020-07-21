Зеленский записал видео по требованию террориста

Обновлено

21.07.2020 21:37

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста, захватившего автобус в Луцке, записал видео.

Видео было обнародовано в Фейсбуке главы государства.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", — сказал Зеленский.

Позже видео стало недоступным.

Как сообщалось, недавно заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль договорился с луцким террористом Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников и они покинули автобус.

Утром 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. Он заявил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

По данным СБУ, в автобусе 10 пассажиров.

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Установлено имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

По факту захвата заложников следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк для личной координации действий работников правоохранительных органов.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем.

По материалам: ukrinform.ru