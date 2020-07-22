65% украинцев считают государство безопасным для проживания — МВД

Исследование

22.07.2020 09:03

Укринформ

Результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, показывают, что 65% населения считает Украину безопасным местом для проживания.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Результаты свидетельствуют, что 65% населения считает Украину безопасным местом для проживания, 82% — свой населенный пункт и 87% граждан определяет свою ближайшую среду обитания безопасной. Стоит отметить, что такой показатель определен в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, пандемии COVID-19 и их последствий ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование в ходе исследования методологии «Евробарометр» социологической службы ЕС позволило сравнить ощущение публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году.

"По результатам анализа наблюдаются следующие тенденции: граждане Украины в своей непосредственной среде обитания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19) чувствовали себя граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии (87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%). Положительная динамика восприятия обществом изменений в среде безопасности прослеживается с начала реализации Стратегии МВД 2020 ", — уточняют в МВД Украины.

Отмечается, что респонденты также отвечали на вопросы об уровне доверия к МВД Украины и органам его системы.

"Государственной пограничной службе доверяют 60% населения, Государственной миграционной службе — 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 77%, Национальной гвардии — 68%, Национальной полиции — 49%, патрульной полиции в составе НПУ — 51%. Доверие к системе МВД в целом составляет 50% (базируется на сумме показателей «полностью доверяю» и «больше доверяю») ", — информируют в МВД.

Как уточнили в ведомстве, по сравнению с предыдущим исследованием Центра Разумкова, проведенного в 2018 году, когда Стратегия развития органов системы МВД на период до 2020 года только набирала обороты, произошел рост уровня доверия населения к органам системы МВД благодаря реализации мероприятий, предусмотренных стратегией, а именно: ГСЧС +26%, Нацгвардия +19%, ГПСУ +9% Нацполиция +16% (базируется на сумме показателей «полностью доверяю» и «больше доверяю»).

"Об окончательном переходе системы МВД к клиенто-ориентированному подходу в деятельности и новой сервисной природе ведомства, свидетельствует показатель одобрения качества услуг, полученных от органов системы, который превышает 80%", — определяют в МВД, добавляя, что высокий уровень одобрения качества выполнения задач показывает признание народом роста профессионализма работников органов системы МВД и эффективное внедрение новых подходов в правоохранительной сфере и сфере деятельности по безопасности.

"Сегодня граждане Украины чувствуют большую уверенность в защищенности государственной границы по сравнению с гражданами европейских стран. В то же время они примерно, как и граждане стран ЕС, оценивают достаточность и адекватность действий своих правительств по противодействию терроризму, киберпреступности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, по противодействию организованной преступности ", — отмечается в сообщении.

Консультативная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности в рамках МВД заказала проведение социологического исследования на индикаторах высокого уровня — Плане мероприятий по реализации Стратегии развития органов системы МВД на период до 2020 года относительно восприятия и оценки населением внутренней безопасности в Украине, который был реализован Киевским международным институтом социологии в период с 19 по 25 мая 2020 года.

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В частности, исследование проводилось среди взрослого населения Украины (2003 респондента), исключая временно оккупированные территории ОРДЛО и АР Крым. Уточняется, что ввиду карантина, опрос проводился по методике CATI (телефонное интервью с компьютерным ассистированием).

По материалам: ukrinform.ru