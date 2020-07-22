Человек переболел COVID-19. А дальше с ним что бывает?

Аналитика

21.07.2020 20:35

Укринформ

У нас есть несколько истории об этом из первых уст. А также — оценки специалистов и в Украине, и за ее пределами. Хорошего мало, но не все так уж безнадежно

По данным Worldometer, в мире коронавирусную инфекцию побороли почти 9 миллионов человек. Часть из них еще длительное время после выздоровления может испытывать проблемы со здоровьем, однако какие именно — ученые пока не готовы дать обоснованный ответ. Ведь исследования долгосрочных последствий COVID-19 только начинаются и могут занять около года. Не дожидаясь их Укринформ нашел несколько историй людей, выздоровевших после инфекции, чтобы иметь хотя бы беглое представление о том, какую опасность влечет за собой болезнь. Как оказалось, те, кто находился в больнице, но не нуждался реанимационных мерах, теперь чувствуют себя совершенно по-разному — кто-то вполне здоров, а кто-то страдает одышкой или не чувствует запахов.

Четыре истории о COVID-19, две из которых с полным хэппи-эндом

О перенесенной болезни решаются рассказывать единицы, что в принципе не удивляет, ведь реакция людей, которые рядом, может быть непредсказуемой и даже угрожающей, как показал опыт Новых Санжар. Поэтому общаются с журналистами преимущественно переболевшие коронавирусной инфекцией врачи, чтобы сформировать правильное отношение к болезни: кого-то успокоить, а у кого-то мобилизовать ответственность за свое здоровье.

Главный эпидемиолог Буковины Юрий Падурару заболел COVID-19 в начале апреля. Ему диагностировали пневмонию, лечить которую пришлось четырьмя видами антибиотиков. Всего он болел 39 дней, 20 из которых провел в больнице. Но в комментарии Укринформу рассказывает, что сейчас чувствует себя здоровым.



Изменений в работе сердца не произошло

“Результаты лабораторных исследований, которые я проводил, свидетельствуют о том, что изменений в работе сосудов не произошло. Планирую еще сделать УЗИ сердца и кардиограмму, но мое общее самочувствие существенно не изменилось. С месяц после болезни я чувствовал общую слабость, одышку при физической нагрузке, но сейчас с каждым днем ​​такие общие последствия болезни ощущаются все меньше. В целом я чувствую себя счастливо, поскольку выжил, не имею тяжелых осложнений болезни вроде инвалидизации и имею пока иммунитет, поэтому понимаю, что в ближайшее время не инфицируюсь. Поэтому в целом на положительных эмоциях", — рассказывает Юрий Падурару.

А вот лучший семейный врач Украины 2019 года Ирина Гнатив из Львова, которая заболела COVID-19 в конце апреля, до сих пор ощущает на себе последствия инфекции.

Вернувшись из больницы, она еще месяц была на амбулаторном лечении.

Местному телеканалу НТА она рассказала, что пока не может отдаться работе так, как это было раньше. "Слабость очень страшная до сих удерживается. Силы той нет, которая была раньше. До сих пор у меня есть одышка, принимаю препараты — прохожу антитромболитическую терапию, до сих пор на ингаляторе и не слышу запахов. Это тяжело. Никогда не думала, что без обоняния так трудно жить. Просто хочется почувствовать запах своих детей, запах кофе, который я люблю и могу утром выпить. Хорошо, что вернулся вкус, но все равно еще частично. Я сдавала анализ на антитела, и счастлива, что иммунитет у меня еще сохраняется", — сказала Ирина Гнатив.

Один из друзей автора этих строк согласился поделиться собственным опытом. Василий Мегель заболел воспалением легких в конце марта. Говорит, что пока не почувствовал болезнь в себе, скептически относился к ней. В первые дни болезни температуру имел невысокую, но потом, когда термометр показал 39,5, понял, что надо отправиться в больницу, где провел 8 дней. Хотя его ПЦР-тест оказался отрицательным, но, по словам врачей, это не означало, что у него не было коронавируса. "Тем более, в палате я был с мужчиной, у которого тест показал положительный результат, поэтому думаю, меня не обошла болезнь. В моем случае все прошло легко, сейчас нет одышки, сердце не беспокоит, хотя никаких анализов не делал. Когда меня выписывали, врачи лишь дали рекомендации, чтобы пару недель берегся, не переохлаждался и принимал витамины”, – говорит Василий Мегель.

А вот еще одна история из уст врача – из Лондона. Дженни Голдблат, врач-инфекционист из Королевской свободной больницы говорит, что хотя заболела COVID-19 еще в марте, но до сих пор чувствует внезапную усталость, боль в груди и проблемы с дыханием. В больнице она провела всего несколько дней в марте, где дышала кислородом, но когда вернулась домой, почувствовала серьезные проблемы. «Каждые 10 дней или около того я начала чувствовать себя получше и начала ходить на долгие прогулки, — говорит она. — Но тогда приходило такое состояние, что я не могла встать с постели в течение недели». Через месяц после болезни ей впервые удалось дойти до конца намеченного маршрута и обратно. Когда-то страстная велосипедистка, сейчас она мечтает объехать на велосипеде собственный квартал: «Я не представляю, когда смогу снова, как надо, прокатиться на велосипеде, и когда я об этом подумаю, меня это угнетает еще больше».

В Европе начали отслеживать долговременные последствия коронавируса

В странах Европы, где пик пандемии, вроде бы, пройден, только сейчас поднимают вопрос о долгосрочных последствиях инфекции. Как пишет CNN, особо остро эта проблема стоит в Италии и Великобритании, где пострадавших от вспышки пандемии больше всего.

Сейчас эти страны начинают программы реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом и получил осложнения. Такие программы должны быть широкими, потому что у многих пациентов, которые выздоровели от инфекции, наблюдают ухудшение состояния почек, печени, сердца, мозга и нервной системы, кожи, пищеварения и т.д., иногда — проблемы с когнитивными функциями и потеря концентрации. Как это происходит?



Доктор Пьеро Клаварио

Доктор Пьеро Клаварио, из Генуи, говорит, что его команда начала контактировать с несколькими сотнями выздоровевших пациентов, которых лечили в мае. Из них сейчас специалисты посетили уже более 50. По словам Клаварио, из 55 человек только 8 не имели осложнений и не нуждались в поддержке. «50% имеют психологические проблемы, 15% ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)».

Также оказалось, что осложнения имеют даже те пациенты, которые переболели в легкой форме и пробыли в больнице всего несколько дней. При отсутствии поражений внутренних органов у многих из них наблюдалось общее ослабление организма и отсутствие физических сил. Но таким пациентам помогает спорт — после регулярных занятий они восстанавливают свою физическую форму.

В Великобритании министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, который тоже болел коронавирусом, признал, что такие пациенты нуждаются в государственной поддержке после выздоровления. "Все больше доказательств того, что все же меньшинство бывших больных — но их немало — переживают длительные последствия… Очень важно поддерживать людей в такой ситуации, проводить исследования и понимать, что можно для них сделать», — говорит министр. Поэтому британский Минздрав объявил масштабное исследование длительных последствий для здоровья пациентов, выздоровевших после коронавируса.

В Украине за теми, кто поборол болезнь, пока следят семейные врачи

В Украине о подобных госпрограммах пока речь не идет. Но это не значит, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, брошены на произвол судьбы. Отслеживать их состояние должны врачи первичного звена. Залогом того, что за вашим состоянием будут наблюдать, служат декларации с семейным врачом, говорит в комментарии Укринформу Игорь Заставный, семейный врач и соучредитель ОО "Академия семейной медицины Украины".

"У нас в первичной медицинской помощи есть классификация ICPC, с помощью которой семейный врач (и электронная система здравоохранения) может анализировать осложнения от перенесенной коронавирусной инфекции. Описывая ход COVID-19, мы вносим туда абсолютно все симптомы, включая психологическое состояние. Поэтому информация о состоянии пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, накапливается в электронной системе и ее можно проанализировать. Отслеживать последствия болезни — как часто те или иные осложнения возникают, сколько длится период реабилитации, должны ученые", — говорит Игорь Заставный.

А пока таких исследований в Украине на официальном уровне не провели, просим врача поделиться собственными наблюдениями за состоянием пациентов, поборовших COVID-19. Он говорит, что в основном наблюдалась общая слабость и определенные психологические проблемы. "Мы заметили, что больше всего на тяжесть протекания заболевания и тяжесть реабилитации влияет возраст человека. После выздоровления у многих наступает длительный период реабилитации, во время которого несколько месяцев может наблюдаться слабость, пониженная работоспособность и т.д. Также пациенты могут обращаться с психологическими проблемами", — говорит семейный врач. Но добавляет, что по статистике, около 30% людей, которые выходят из реанимации (по каким-либо причинам, не только после коронавирусной инфекции), страдают ПТСР — посттравматическим синдромом. Ведь пребывание в реанимации — это в принципе, когда человек оказывается на грани жизни и смерти. "На амбулаторном этапе проявления ПТСР менее выражены, но люди испытывают страх за свою жизнь, а также за жизнь и здоровье своих родных. Даже после отрицательных результатов ПЦР-тестов, они все равно боятся кого-то заразить, иногда даже не приглашают никого домой.



Болезнь может повлечь осложнения

На вопрос о том, не наблюдались другие возможные осложнения инфекции, например проблемы с сердцем или почками, врач отвечает, что всякое вирусное заболевание, не только COVID-19 может привести к подобным проблемам, в частности миокардита (воспаления сердечной мышцы ). "Но в своей практике мне не приходилось наблюдать частых осложнений. Болезнь сказывается преимущественно на легких. Были пациенты, которые после выздоровления обращались с жалобами на учащенное сердцебиение. Но после обследования мы видели, что все в порядке и пришли к выводу, что причиной этого проявления может быть паническая атака. Конечно, если заболевание проходило трудно, то осложнения на другие органы более вероятно. Но в амбулаторной практике такого не наблюдалось", — говорит Игорь Заставный.

Подробнее о том, как может повлиять на организм перенесенная коронавирусная инфекция, Укринформ писал в предыдущем материале. Лишь коротко напомним, что исследования иностранных специалистов показали, что кроме нарушения функций легких, болезнь может повлечь за собой стенокардию, аритмию, риски сердечного приступа. А еще — сказаться на функционировании почек, нервной системы. Но такие последствия скорее индивидуальные, чем массовые. Поэтому всем нам следует осознавать, склонность к каким болезням у нас есть, чтобы оценить все риски поведения во время эпидемии.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru