Геращенко говорит, что "луцкого террориста" направят на психологическую экспертизу

21.07.2020 23:54

Укринформ

Задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, направят на психологическую экспертизу.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает "Радио Свобода".

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", – сказал Геращенко.

Он добавил, что далее Кривошу изберут меру пресечения. По словам Геращенко, это должно быть содержание под стражей без альтернативы.

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Как сообщалось, в Луцке освобождены все заложники из автобуса, террорист задержан. В результате штурма пострадавших нет.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

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Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист — задержан.

По материалам: ukrinform.ru