Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

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22.07.2020 12:05

Укринформ

Правоохранители разоблачили и пресекли противоправную деятельность работника Центрального аппарата СБ Украины, который занимался сутенерством.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за «крышевание» их деятельности. Кроме того, как сообщили в ГБР, этот работник СБУ обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

«21 июля 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения», — уточняется в сообщении.

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В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, отмечается в сообщении.

По материалам: ukrinform.ru