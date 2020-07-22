Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

Общество
Таисия Слепцова0
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Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

Фото

22.07.2020 12:05

Укринформ

Правоохранители разоблачили и пресекли противоправную деятельность работника Центрального аппарата СБ Украины, который занимался сутенерством.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством», — говорится в сообщении.

Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за «крышевание» их деятельности. Кроме того, как сообщили в ГБР, этот работник СБУ обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

Госбюро расследований разоблачило на сутенерстве сотрудника СБУ

«21 июля 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения», — уточняется в сообщении.

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В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, отмечается в сообщении.

По материалам: ukrinform.ru


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