Карантин в Украине продлили до конца августа

На сегодняшнем заседании Кабинета министров было принято решения продлить карантин в Украине ещё на один месяц. Ранее он был продлен до 31 июля.

Об этом передает «НБН«.

22 июля украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем приняло решение о продлении карантина в стране до конца лета.

Премьер уточнил, что карантин и далее будет адаптивным. То есть, снимать или усиливать ограничения будут в каждом регионе отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации там:

«Где-то будет ужесточенный карантин, где-то ослабленный».

Шмыгаль напомнил, что регионы будут разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны. «Зеленая» зона — это регионы с наиболее спокойной ситуацией, «красная», соответственно, зона с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Чтобы стать «зеленой» зоной, в регионе должно быть:

загруженность в больницах не больше 50%

в среднем, за неделю должны тестировать 24 человек на 100 000 населения

коэффициент прироста заболевших не более 11%

динамика увеличения количества заболевших не более 10%

Напомним, ранее мы писали о новой форме карантина.