Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине снова вырос суточный прирост заболевших COVID-19: за вчерашний день было зафиксировано более 800 новых случаев. К счастью, число выздоровевших за день также довольно высокое.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — 5.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО, в Украине уже выявлено 60 955 случаев коронавируса. Только за прошедшие сутки было подтверждено ещё 829 новых случаев заболевания.

Из общего числа зараженных в Украине:

  1. умерли — 1 534 (+ 16 за день)
  2. выздоровели — 33 172 (+ 973 за день)
  3. продолжают лечение — 26 289

Несмотря на довольно большой прирост заболевших, число выздоровевших за день всё равно больше. Как видно, более половины пациентов с коронавирусом уже успешно выздоровели.

Ситуация с COVID-19 в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 8 353 (+ 124)
  • г. Киев — 7 166 (+ 132)
  • Черновицкая область — 5 404 (+ 41)
  • Ровенская область — 5 232 (+ 49)
  • Закарпатская область — 4 578 (+ 60)
  • Ивано-Франковская область — 3 689 (+ 78)
  • Волынская область — 3 358 (+ 41)
  • Киевская область — 3 359 (+ 27)
  • Харьковская область — 3 139 (+ 57)
  • Одесская область — 2 660 (+ 22)
  • Тернопольская область — 2 508 (+ 42)
  • Винницкая область — 2 364 (+ 34)
  • Житомирская область — 1 634 (+ 25)
  • Днепропетровская область — 1 260 (+ 36)
  • Хмельницкая область — 994 (+ 3)
  • Черкасская область — 853 (+ 6)
  • Донецкая область — 813 (+ 16)
  • Запорожская область — 691 (+ 9)
  • Кировоградская область — 688 (+ 2)
  • Черниговская область — 654 (+ 5)
  • Николаевская область— 527 (+ 3)
  • Сумская область — 383 (+ 12)
  • Полтавская область — 360 (+ 4)
  • Херсонская область — 217 (+ 1)
  • Луганская область — 110 (+ 0)

Больше всего заболевших за вчерашний день выявили в Киеве (+ 132), а также во Львовской (+ 124), Ивано-Франковской (+ 78) и Закарпатской (+ 60) областях. Вообще не выявили ни одного нового зараженного только в Луганской области.

Что касается общей ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день мы имеем 15 099 548 заболевших COVID-19. Из них:

  1. умерли — 619 605
  2. выздоровели — 9 116 277

Больше всего заболевших зафиксировано в:

  • США — 4 028 569
  • Бразилия — 2 166 532
  • Индия — 1 194 888
  • Россия — 783 328
  • ЮАР — 381 798
  • Перу — 362 087
  • Мексика — 356 255
  • Чили — 334 683
  • Испания — 313 274
  • Великобритания — 295 817
  • Иран — 278 827
  • Пакистан — 267 428
  • Саудовская Аравия — 255 825
  • Италия — 244 752
  • Турция — 221 500
  • Франция — 214 607
  • Колумбия — 211 038
  • Бангладеш — 210 510
  • Германия — 203 890
  • Аргентина — 136 118
  • Канада — 113 473
  • Катар — 107 430

Напомним, ранее мы писали, когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса.


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