Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 июля

В Украине снова вырос суточный прирост заболевших COVID-19: за вчерашний день было зафиксировано более 800 новых случаев. К счастью, число выздоровевших за день также довольно высокое.

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО, в Украине уже выявлено 60 955 случаев коронавируса. Только за прошедшие сутки было подтверждено ещё 829 новых случаев заболевания.

Из общего числа зараженных в Украине:

умерли — 1 534 (+ 16 за день) выздоровели — 33 172 (+ 973 за день) продолжают лечение — 26 289

Несмотря на довольно большой прирост заболевших, число выздоровевших за день всё равно больше. Как видно, более половины пациентов с коронавирусом уже успешно выздоровели.

Ситуация с COVID-19 в регионах и Киеве:

Львовская область — 8 353 (+ 124)

г. Киев — 7 166 (+ 132)

Черновицкая область — 5 404 (+ 41)

Ровенская область — 5 232 (+ 49)

Закарпатская область — 4 578 (+ 60)

Ивано-Франковская область — 3 689 (+ 78)

Волынская область — 3 358 (+ 41)

Киевская область — 3 359 (+ 27)

Харьковская область — 3 139 (+ 57)

Одесская область — 2 660 (+ 22)

Тернопольская область — 2 508 (+ 42)

Винницкая область — 2 364 (+ 34)

Житомирская область — 1 634 (+ 25)

Днепропетровская область — 1 260 (+ 36)

Хмельницкая область — 994 (+ 3)

Черкасская область — 853 (+ 6)

Донецкая область — 813 (+ 16)

Запорожская область — 691 (+ 9)

Кировоградская область — 688 (+ 2)

Черниговская область — 654 (+ 5)

Николаевская область— 527 (+ 3)

Сумская область — 383 (+ 12)

Полтавская область — 360 (+ 4)

Херсонская область — 217 (+ 1)

Луганская область — 110 (+ 0)

Больше всего заболевших за вчерашний день выявили в Киеве (+ 132), а также во Львовской (+ 124), Ивано-Франковской (+ 78) и Закарпатской (+ 60) областях. Вообще не выявили ни одного нового зараженного только в Луганской области.

Что касается общей ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день мы имеем 15 099 548 заболевших COVID-19. Из них:

умерли — 619 605 выздоровели — 9 116 277

Больше всего заболевших зафиксировано в:

США — 4 028 569

Бразилия — 2 166 532

Индия — 1 194 888

Россия — 783 328

ЮАР — 381 798

Перу — 362 087

Мексика — 356 255

Чили — 334 683

Испания — 313 274

Великобритания — 295 817

Иран — 278 827

Пакистан — 267 428

Саудовская Аравия — 255 825

Италия — 244 752

Турция — 221 500

Франция — 214 607

Колумбия — 211 038

Бангладеш — 210 510

Германия — 203 890

Аргентина — 136 118

Канада — 113 473

Катар — 107 430

Напомним, ранее мы писали, когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса.