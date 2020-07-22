Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 июля
В Украине снова вырос суточный прирост заболевших COVID-19: за вчерашний день было зафиксировано более 800 новых случаев. К счастью, число выздоровевших за день также довольно высокое.
Об этом передает «НБН«.
Так, по данным от СНБО, в Украине уже выявлено 60 955 случаев коронавируса. Только за прошедшие сутки было подтверждено ещё 829 новых случаев заболевания.
Из общего числа зараженных в Украине:
- умерли — 1 534 (+ 16 за день)
- выздоровели — 33 172 (+ 973 за день)
- продолжают лечение — 26 289
Несмотря на довольно большой прирост заболевших, число выздоровевших за день всё равно больше. Как видно, более половины пациентов с коронавирусом уже успешно выздоровели.
Ситуация с COVID-19 в регионах и Киеве:
- Львовская область — 8 353 (+ 124)
- г. Киев — 7 166 (+ 132)
- Черновицкая область — 5 404 (+ 41)
- Ровенская область — 5 232 (+ 49)
- Закарпатская область — 4 578 (+ 60)
- Ивано-Франковская область — 3 689 (+ 78)
- Волынская область — 3 358 (+ 41)
- Киевская область — 3 359 (+ 27)
- Харьковская область — 3 139 (+ 57)
- Одесская область — 2 660 (+ 22)
- Тернопольская область — 2 508 (+ 42)
- Винницкая область — 2 364 (+ 34)
- Житомирская область — 1 634 (+ 25)
- Днепропетровская область — 1 260 (+ 36)
- Хмельницкая область — 994 (+ 3)
- Черкасская область — 853 (+ 6)
- Донецкая область — 813 (+ 16)
- Запорожская область — 691 (+ 9)
- Кировоградская область — 688 (+ 2)
- Черниговская область — 654 (+ 5)
- Николаевская область— 527 (+ 3)
- Сумская область — 383 (+ 12)
- Полтавская область — 360 (+ 4)
- Херсонская область — 217 (+ 1)
- Луганская область — 110 (+ 0)
Больше всего заболевших за вчерашний день выявили в Киеве (+ 132), а также во Львовской (+ 124), Ивано-Франковской (+ 78) и Закарпатской (+ 60) областях. Вообще не выявили ни одного нового зараженного только в Луганской области.
Что касается общей ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день мы имеем 15 099 548 заболевших COVID-19. Из них:
- умерли — 619 605
- выздоровели — 9 116 277
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 4 028 569
- Бразилия — 2 166 532
- Индия — 1 194 888
- Россия — 783 328
- ЮАР — 381 798
- Перу — 362 087
- Мексика — 356 255
- Чили — 334 683
- Испания — 313 274
- Великобритания — 295 817
- Иран — 278 827
- Пакистан — 267 428
- Саудовская Аравия — 255 825
- Италия — 244 752
- Турция — 221 500
- Франция — 214 607
- Колумбия — 211 038
- Бангладеш — 210 510
- Германия — 203 890
- Аргентина — 136 118
- Канада — 113 473
- Катар — 107 430
Напомним, ранее мы писали, когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса.