Луцкий теракт: Аваков объяснил, почему автобус штурмовали после сдачи подозреваемого

22.07.2020 18:01

Укринформ

Во время спецоперации по обезвреживанию «луцкого террориста» СБУ приняла решение «сыграть по всем правилам». Именно поэтому, даже после сдачи подозреваемого, был проведен штурм автобуса.

Так на вопрос журналистов о том, почему штурм был проведен уже после сдачи террориста, ответил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга на судостроительном заводе компании «НИБУЛОН» в Николаеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«СБУ во время спецоперации приняла решение «сыграть по всем установленным правилам», поэтому штурм состоялся даже после того, как террорист сдался. Такие правила иногда выглядят лишними, но так надо действовать. Ведь мы должны были убедиться в отсутствии его сообщников и взрывоопасных веществ в этом автобусе. Кроме того, широкой общественности не показали всю спецоперацию, а только ее часть», — сказал Аваков.

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По его словам, между террористом и силовиками был договор, что сначала мужчина оставит салон автобуса, после чего к нему подойдет переговорная группа из трех человек.

В сети появилось видео, как сдался террорист Максим Кривош. Он вышел из автобуса, бросил на асфальт оружие и ждал, пока к нему подойдут правоохранители. И только через 2 минуты после того, как террорист оставил автобус, на место подъехала штурмовая группа спецназа на бронетехнике.

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Как сообщал Укринформ, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общем 10 лет за тяжкие преступления.

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Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Всех заложников освободили, террориста — задержали.

Фото: МВД

По материалам: ukrinform.ru