Минюст запускает единый госреестр юридических лиц и ФОПов — Малюська

22.07.2020 03:37

Укринформ

Министерство юстиции запускает новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы запускаем новый ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований). В связи с этим с 07 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать", — написал он.

По словам министра, документы на регистрацию не будут приниматься с 00:00 5 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18:00 7 августа.

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Он подчеркнул, что в министерстве извиняются за временные неудобства и также просят граждан запланировать проведение регистрационных действий (регистрация юридических лиц и ФЛП, смену директора, внесение изменений в зарегистрированные данные и т.п.) до 5 августа или же после 16 августа 2020 года.

"Мы планируем включить новый ЕГР раньше 16 августа, но даже Илону Маску не всё удается с первого раза и в установленный срок поэтому взяли немного с запасом))", — отметил Малюська.

Чиновник проинформировал, что в течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, будет иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

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Малюська отметил, что благодаря использованию современных технологий в виде веб-интерфейса, был упрощен доступ пользователей к реестру, а также был создан бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица.

Также были созданы новые регистрационные действия, в частности, — переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрещения совершения регистрационных действий, внесение изменений в сведения об обособленном подразделении, а также были созданы новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновлены имеющиеся (извлечение, выписка, описание представленных документов, уведомление об отказе), сообщил министр.

По его словам, среди преимуществ нового ЕГР — то, что была обеспечена возможность формирования выписки после проведения любого регистрационного действия, а также создан функционал формирования запроса на выдачу копий документов из регистрационного дела.

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Министр уточнил, что в новом ЕГР будут усовершенствованы бизнес-процессы регистрации: в частности, будет создано выраженное отображение проведенных изменений, обеспечено прекращение ФЛП и внесении изменений в сведения о ЮЛ в один этап, добавлены новые атрибуты расширенного поиска.

В то же время в новом ЕГР были созданы дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности — контроль наличия сканированной копии поданного документа, подтверждение операций в системе с использованием КЭП (квалифицированной электронной подписи), идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический «LOG -OFF» при наличии ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, что в свою очередь будет содействовать в противодействии рейдерству.

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В новом ЕГР, по его словам, также была реализована возможность учета семейных фермерских хозяйств и добавлен особый признак создания такого хозяйства, и имплементирован словарь административно-территориального деления с возможностью выбора улиц из перечня, что обеспечивает единый подход при вводе адреса.

"(В новом ЕГР — ред.) создали новую сущность — «конечный бенефициарный владелец»; тем самым улучшили качество внесения данных о конечных бенефициарных собственниках путем их четкого структурирования и отделения от учредителей, что в свою очередь позволяет размещать информацию в отдельных блоках при предоставлении сведений из ЕГР либо публикации в открытых данных; обновили атрибутивный состав форм для внесения информации, в частности добавили дополнительные поля для внесения необходимой информации в ЕГР", — подчеркнул Малюська.

Он уточнил, что также в обновленном ЕГР предусмотрена техническая возможность его дальнейшего совершенствования и доработки.

По материалам: ukrinform.ru