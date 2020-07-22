Названы 5 основных типов женщин, которых не любят мужчины

По мнению большинства женщин, мужчин больше всего привлекает их красота.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Однако, пока милые дамы занимаются своей фигурой и размалевывают свое лицо, мужчины присматриваются к характеру женщины, пытаясь определить в них положительные и отрицательные черты.

Здесь приведены типичные характеры женщин, которых мужчины стараются обходить стороной.

Тусовщица

У таких женщин на уме одни вечеринки, и пауза между ними для них невыносима. Такая женщина не будет заморачиваться домашним уютом или готовкой для своего мужчины.

Пиявка

Женщины-пиявки привыкли всю жизнь от кого-то зависеть. Им не нужна независимость, поэтому они стараются найти себе такого мужа, у которого можно будет всю жизнь сидеть на шее.

Вилка

Женщины этого типа очень боятся одиночества, поэтому они никогда не остановятся в своих поисках. Их кредо: «Пока другого варианта нет – сойдет и этот, ноя заслуживаю лучшего».

Приманка

Такие женщины всегда заметны в толпе. Они разодеты и разукрашены с кучей украшений на различных местах тела. Наивный мужчина может решить, что именно такая красавица ему и нужна. Однако будет сильно разочарован, когда узнает, что эта леди крутит романы сразу с несколькими мужчинами.

Психопатка

Этот тип женщин очень подвержен экстремальным перепадам настроений. Они всегда и все знают, любуются собой и в любых неприятностях винят кого угодно, только не себя.

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