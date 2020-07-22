Неромантические прогулки по Днепру, или Наглость московского ресторатора

Аналитика

22.07.2020 00:03

Укринформ

Еще в мае их предупреждали, а мэр Кличко возмущался. В июле — нарушителей карантина уже задерживают целыми баржами

Скандал, как говорится, на весь Киев: нарушителей карантина задерживают целыми баржами. А было все так. В ночь с 18 на19 июля ресторанный комплекс Queen Kyiv (расположен рядом со ст. М. Днепр) устроил многолюдную вечеринку, которая продолжалась до самого рассвета. И проходила на специально переоборудованной баржи, которая «романтично» плыла по июльскому ночному Днепру.

Людей набилось очень много — целая баржа (!) — несколько сотен, поэтому ни о какой безопасной социальной дистанции ​​не могло быть и речи. Танцевали вплотную друг к другу, все столики были заняты — гости пили и курили кальян, и, конечно, без масок. Персонал «клуба на воде», диджеи, девушки из подтанцовки — тоже все были без средств защиты. Цена на такое удовольствие немаленькая — от 2500 грн.

А вот как это мероприятие представили организаторы: «18 июля пройдет самая громкая вечеринка 2020 года RIVER PARTY от De Sad Secret. RIVER PARTY, пройдет на 70-метровой барже на 180 посадочных мест с двумя VIP-зонами, большой FAN-зоной и причалом для яхт. Хедлайнерами ночи станут — легенда лейбла Diynamic Music и многолетний резидент Ибицы — HOSH и Audiofly — ведущий исполнитель электронной музыки в своем жанре. А также, прямиком из Германии Alex Niggemann и американский Dj Behrouz. Вас ждет восьмичасовой маршрут в уникальной атмосфере, со свежим бризом, качественной музыкой, лазерным шоу и незабываемым впечатлениями. Начало — 19:00».

Все на русском языке — это в дополнение, о соответствии законодательству о функционировании государственного украинского языка…

Что грозит организаторам вечеринки

Переоборудованную «диско-баржу» работники Вышгородского отдела полиции задержали уже в акватории, относящейся к их, а не к киевской зоне ответственности. Как такое получилось, не было ли заинтересованных лиц — это отдельная тема.

«Для развлекательных мероприятий на барже была установлена ​​аппаратура, иллюминация, мебель и оборудована кухня. Всего на борту было около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы своей незаконной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства», — сообщили на сайте полиции Киевской области, а не Киева.

По факту многолюдной вечеринки на барже Queen Kyiv правоохранители открыли шесть уголовных производств:

Статья 293. Групповое нарушение общественного порядка.

Статья 286-2. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Статья 325. Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Статья 356. Самоуправство.

Статья 364-1. Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

Часть 2 статьи 15 и 417. Нарушение правил кораблевождения Уголовного кодекса Украины.

В конце концов, стоит отметить не менее интересную деталь этой истории… Уже упомянутый комплекс Queen Kyiv принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group, владельцем которого является москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанами по всему миру. В частности, заведениями в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.



Queen Kyiv принадлежит российскому ресторанному холдингу

Сделал ли российский владелец после этого какие-то выводы? Есть огромные сомнения. Сразу после вечеринки в своем Instagram он опубликовал сообщение с ощутимым привкусом троллинга на фоне Киево-Печерской лавры: «Пора грехи замаливать…»

К слову, 17 мая в Queen Kyiv также проходила многолюдная вечеринка. Конечно, не на воде, — в мае еще холодно было — но с подобными карантинными нарушениями.

На следующий день — 18 мая — мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал такие действия владельцев ресторана. «Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей — это какой-то пир во время чумы», — говорил Кличко. Мы не знаем, кто именно подобрал последнюю фразу о чуме — сам Виталий Владимирович или его спичрайтеры — но она довольно точно передает атмосферу безответственности отдельных субъектов …

Интересно, а в этот раз Орлов тоже обойдется даже не легким испугом?

Прогулки по Днепру 200 лет, только без наглости

А вообще-то прогулка по летнему Днепру — это, что называется, пик киевского наслаждения. Традиции этой, как минимум, лет 200. Лодки под парусом сменились пароходами, затем — теплоходами, а зеленое вечернее небо над киевскими утесами, покачивание палубы, тихая музыка, любимый человек рядом — все это остается и останется.



Этой традиции минимум лет 200

А в этом карантинном году разрешение на плавание по Днепру столичный речной порт получил 22 мая, однако официальное открытие сезона началось только в начале июня. И — с новыми карантинными правилами. На входе на судно — температурный скрининг и антисептик для рук. Кроме билетов, проверяют еще и наличие защитной маски. Без нее на теплоход не пускают. За столиками на борту маску можно снять. Рассаживают с соблюдением 1,5 метровой дистанции. За всем внимательно следит команда (все в масках и перчатках). На борту никаких блюд — только снеки в закрытой упаковке и напитки в бутылках.

Чтобы не создавать толпу, рассчитанные на 200 пассажиров теплоходы берут на борт не более 40 человек. После каждого рейса обязательно проводится тщательная дезинфекция: ступеней, поручней, столиков…



Прогулка по летнему Днепру

Много ли в этом году желающих прогуляться по Днепру и сколько стоят билеты?

По словам руководителя направления пассажирских перевозок речпорта Павла Поликанова, убытки ощущаются… Но цены на билеты они не поднимали. «Из-за пандемии мы потеряли по сути два с половиной месяца — апрель, май и часть июня. Недополучили за это время почти 1 млн грн. Людей немного: где-то 25% от показателей аналогичного периода 2019 года. Цена на билеты не изменились: от 180 грн до 400 грн (в зависимости от программы). Надеемся, что в этом году выйдем не в «минус», а хотя бы на «ноль», — рассказывает Поликанов.



Прогулка со шлюзованием

На сегодня из девяти маршрутных программ Киевский речной порт предлагает только пять (подробнее на официальном сайте или прямо в кассах речпорта — причал №10, ст. м. Почтовая площадь):

1. Киевское море с прохождением через шлюз

Маршрут прогулки Киевское море пролегает от Речного вокзала вдоль Набережно-Крещатицкой, вокруг Рыбальского острова, вдоль Оболони, выход через шлюз в Киевское море и обратно к Речному вокзалу.

Отправление: в выходные и праздничные дни — 13:00, 15:00, 17:00.

Цена — 400 грн (дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 12 лет — 50% стоимости билета).

2. Панорама Киева

Маршрут прогулки Панорама Киева проходит от Речного вокзала вдоль Набережного шоссе к мосту Патона и обратно до Речного вокзала.

Отправление — ежедневно с 10:00 до 20:00 (раз в час).

Цена — 200 грн (дети до 6 лет бесплатно, от 6 до 12 лет — 50% стоимости билета).

3. Дискотека на теплоходе

Маршрут — такой же, как в «Панораме Киева».

Продолжительность — три часа: с 20:00 по 23:00 (ввиду эпидемии коронавируса Кабмин запретил развлекательным заведениям работать после 23:00. — Авт.).

Цена — 200 грн в будни, 250 грн в выходные и праздничные дни.

4. Детская программа с аниматором

Маршрут — типовой.

Отправка в выходные и праздничные дни в 10:30.

Цена — 180 гривен (дети с 4-х лет платно)

5. Музыкальная программа с саксофонистом

Маршрут — типовой.

Отправление — с пятницы по воскресенье в 20:00.

Цена — 200 грн в будни, 250 грн в выходные.

Путешествие по Днепру и – булочка…



Судоходство на Днепре начала XX ст.

Еще в конце XIX века была построена гавань Киевского речного порта — одна из крупнейших и самых длинных в то время в Европе (протяженность — 3156 метров). В то время становятся регулярными пассажирские перевозки — после создания «Товарищества пароходства по Днепру». Основной маршрут: Киев-Кременчуr-Екатеринослав. Цена вопроса — 12 рублей в первом классе и 5 рублей в третьем (и это при средней месячной зарплате в 23 рубля!).

Позже у «Товарищества пароходства» появился конкурент, который назвался «Вторым товариществом пароходства». Кроме того, было немало и частных перевозчиков. В результате конкуренция серьезно «сбила» цену: стоимость путешествия по отдельным направлениям снизилась до 20 копеек. А чтобы еще больше привлечь пассажиров плыть именно на их пароходе перевозчики, кроме недорогого билета, предлагали булочку…

Мы, киевляне и гости столицы, видим сегодня Днепр издали чуть ли не ежедневно. А вот проплыть по нему на теплоходе, да еще и в предвечернее время — совсем другие ощущения. только давайте без хамства.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru