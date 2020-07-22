Падение гривны не останавливается: ситуация на валютном рынке 22 июля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 22 июля 2020.
Гривна продолжила падение по отношению к доллару и евро. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 22 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,66 гривен, что на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 8 копеек дороже и стоит сегодня 31,67 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 22 июля:

1 доллар США стоит 27,6647 гривен;

1 евро – 31,6719 гривен;

1 российский рубль – 0,3908 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,40 гривен, продажа 27,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 31,30 гривен, продажа 31,80 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 21 июля 2020 года.


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