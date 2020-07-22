Прогноз погоды на 23 июля 2020 года: в Украине тепло и солнечно
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 июля в Украине тепло и солнечно за исключением западных областей, где возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
Самая теплая погода прогнозируется в Херсонской и Николаевской областях. Там температура ожидается в пределах +27…+29 градусов. Прохладнее будет в Ровненской, Львовской и Волынской областях – от +20 до +23 градусов.
Ближе к выходным синоптики обещают потепление еще на +5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.
В ближайшее время грозовые дожди пройдут на Западе. На Севере периодические осадки ожидаются в конце недели. На остальной территории Украины сухо и тепло.
В Киеве, 23 июля, будет тепло и солнечно при температуре +22…+24 градуса.
Ранее сообщалось о погоде на 22 июля 2020 года.