Прогноз погоды на 23 июля 2020 года: в Украине тепло и солнечно

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 июля в Украине тепло и солнечно за исключением западных областей, где возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 23 июля 2020.
На большей части территории Украины тепло солнечно, лишь на Западе возможны дожди. Центре. Фото: 24tv.ua.

Самая теплая погода прогнозируется в Херсонской и Николаевской областях. Там температура ожидается в пределах +27…+29 градусов. Прохладнее будет в Ровненской, Львовской и Волынской областях – от +20 до +23 градусов.

Ближе к выходным синоптики обещают потепление еще на +5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

В ближайшее время грозовые дожди пройдут на Западе. На Севере периодические осадки ожидаются в конце недели. На остальной территории Украины сухо и тепло.

В Киеве, 23 июля, будет тепло и солнечно при температуре +22…+24 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 22 июля 2020 года.


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