Прогноз погоды на 23 июля 2020 года: в Украине тепло и солнечно

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 июля в Украине тепло и солнечно за исключением западных областей, где возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Самая теплая погода прогнозируется в Херсонской и Николаевской областях. Там температура ожидается в пределах +27…+29 градусов. Прохладнее будет в Ровненской, Львовской и Волынской областях – от +20 до +23 градусов.

Ближе к выходным синоптики обещают потепление еще на +5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

В ближайшее время грозовые дожди пройдут на Западе. На Севере периодические осадки ожидаются в конце недели. На остальной территории Украины сухо и тепло.

В Киеве, 23 июля, будет тепло и солнечно при температуре +22…+24 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 22 июля 2020 года.