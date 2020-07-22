СБУ выявила попытку вмешаться в систему военной связи

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22.07.2020 15:38

Укринформ

На Черниговщине СБУ предотвратила несанкционированное вмешательство интернет-провайдера в работу системы связи одной из воинских частей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могли навредить процессу обработки информации, передаваемой в военной радиосети. Кроме того, ставили под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионной и антитеррористической деятельности, в частности беспилотников.

Правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) устанавливаются лица, причастные к правонарушению.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями Нацполиции во взаимодействии со специалистами Украинского государственного центра радиочастот под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru