Шоу в стиле «Квартал 95»: соцсети активно обсуждают захват заложников в Луцке

21 июля в Украине произошло резонансное событие: вооруженный, буквально «до зубов» мужчина спокойно зашел в рейсовый автобус, после чего захватил его. Всех, кто находился внутри он взял в заложники. 12 часов шли переговоры, пока террорист добровольно не сдался правоохранителям. К счастью, никто из заложников не пострадал… Правда, после всего случившегося многие украинцы заподозрили, что вся эта ситуация — это не более чем попытка поднять рейтинги власти и главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает «НБН«.

21 июля 2020 года навсегда запомнится украинцам: впервые, в истории независимости, в нашей стране произошел вооруженный захват заложников. Ранее судимый, и судя по всему, не совсем адекватный мужчина, Максим Кривош взял в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке.

Перед захватом террорист сам позвонил правоохранителям и рассказал о своих намерениях. Он также выставил видео в соцсетях, где озвучил свои довольно странные требования — чтобы первые лица государства записали видео и признали себя террористами. Отдельное задание было и для президента Зеленского — призвать украинцев посмотреть фильм «Земляне». В противном случае, заявил «Максим Плохой», он взорвет автобус с заложниками и не только.

К счастью, свои угрозы он так и не реализовал: после 12 часов переговоров террорист добровольно сдался в руки правосудию, а заложники благополучно освобождены.

Теперь, когда всё хорошо, ситуация вызвала много вопросов у украинцев. Большинство отмечает, что всё выглядело очень странно и больше было похоже на шоу, для поднятия рейтинга власти и лично главы МВД Арсена Авакова.

Первое, что интересует людей — почему на место инцидента прибыл и руководил спецоперацией именно Арсен Аваков, а не глава СБУ Иван Баканов. Ведь именно СБУ занимается борьбой с терроризмом:

Также вызывает вопросы и то, что «Максим Плохой» сдался после того, как его требование выполнил только президент Зеленский:

Довольно странным показалось украинцам и само задержание. Как видно на видео, террорист выходит из автобуса, спокойно ждет минуту, пока к нему подойдет кто-то. Далее сдается трем правоохранителям. Они сковывают его наручниками и уводят. Из автобуса начинают выходить заложники… И только в это время, когда террориста уже нет, к автобусу подъезжает БТР со спецназовцами:

А теперь смотрите все как было.Спокойной ночи. Я удивился, сильно …Подпишитесь обязательно на наш телеграм, чтобы ничего важного не пропустить. Видео со второй камеры в телеграме лежит.)https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Gepostet von Андрей Павловский am Dienstag, 21. Juli 2020

Сходятся все лишь в одном: жаль заложников, которым пришлось пережить весь этот ужас.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как договаривался с луцким террористом.