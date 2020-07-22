Штрафы вместо общественных работ: законопроект об алиментах прошел комитет ВР

22.07.2020 14:22

Укринформ

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о взыскании алиментов на содержание ребенка".

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Законопроект №3339 предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 311 «Общественно полезные работы», 1831 «Неуплата алиментов», 1832 «Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ», а из Уголовного кодекса — статья 389-2 «злостное уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ».

Документ также предусматривает предоставить возможность государственным исполнителям при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев (на сегодняшний день — за один год), выносить постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности по уплате алиментов.

Во время обсуждения законопроекта члены комитета поддержали законопроект, поскольку предложение о введении такого взыскания в виде отбывания общественно полезных работ еще при принятии соответствующего законопроекта в декабре 2017 года вызвало много замечаний.

Так, в заключении Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов, №7277, отмечалось, что установление административной ответственности за неуплату алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи приведет к невозможности зафиксировать обстоятельства, которые будут указывать на наличие признаков правонарушения (умышленное действие или бездействие), без проведения соответствующих следственных действий в связи с отсутствием в Кодексе Украины об административных правонарушениях института административного расследования.

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Кроме того, учитывая положения части первой статьи 9 настоящего Кодекса вряд ли можно будет привлечь к административной ответственности лицо, в действиях которого отсутствует вина по неуплате алиментов, например, в связи с отсутствием заработка, имущества и пр.

Также члены Комитета согласились с позицией автора законопроекта, во многих случаях органы местного самоуправления или вынуждены создавать лишние и ненужные рабочие места на коммунальных предприятиях, либо вообще не имеют возможности выделить средства на оплату труда этой категории граждан. Кроме того, из-за низкого уровня оплаты труда на коммунальных предприятиях, применение общественно полезных робот не приводит к погашению всей задолженности или хотя бы ее значительной части.

В то же время в карточке законопроекта отмечается, что главным при его подготовке является Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщал Укринформ, законопроект №3339 зарегистрировал в парламенте председатель подкомитета по вопросам оценки законопроектов по влиянию на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству Комитета ВР по вопросам бюджета Любовь Шпак (фракция "Слуга народа") 14 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru