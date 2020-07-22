США дают Украине $38 миллионов помощи на кибербезопасность

22.07.2020 12:37

Укринформ

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 38 миллионов долларов США международной технической помощи на развитие кибербезопасности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"США поддержат развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 млн долларов. Больше года активной работы — десятки сложных переговоров, согласование совместной концепции и планов — и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в КМУ", — написал Федоров.

Он добавил, что Минцифры определено бенефициаром проекта, и будет публично отчитываться о ходе и расходахы проекта.

По словам Федорова, на днях в ведомстве начали активную фазу реформы кибербезопасности в Украине. В частности, изменено руководство Госспецсвязи, и начато развитие эффективного и современного государственного киберцентра с целью обеспечения централизации и защиты государственной ИТ-инфраструктуры и реестров.

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"Должно уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на 5 лет) и другие стандарты безопасности 90-х и взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем. Мы должны, наконец, определиться с подходами и требованиями к защите критической инфраструктуры и много другое. И новый проект имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи", — подчеркнул министр.

Он отметил, что из всех кибервопросов в Минцифры планируют активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу.

По материалам: ukrinform.ru