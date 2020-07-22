Терроризму нет места в Украине: Зеленский приветствует освобождение заложников

21.07.2020 22:26

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил всех, кто весь день боролся за освобождение заложников в Луцке.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого", — говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что теперь родные и близкие могут обнять всех, кто пострадал день в автобусе под прицелом.

"Терроризму нет места ни в одной стране", — подчеркнул он.

В то же время Зеленский удалил видео, которое опубликовал на требование "луцкого террориста". Соответствующее видео исчезло с его страницы в Facebook.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на требование "луцкого террориста" записал видео, где призвал всех посмотреть фильм "Земляне".

Как сообщалось, в Луцке освободили всех заложников из автобуса, террорист задержан. Информации о том, кто пострадал в результате штурма пока нет.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

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Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист — задержан.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru