Ткаченко будет настаивать на разрешении работать всем учреждениям культуры во время карантина

22.07.2020 16:36

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что будет настаивать на разрешении работать всем культурным учреждениям и проведении всех культурных мероприятий во время адаптивного карантина.

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"От министерства буду настаивать на учете наших изменений. Все они касаются исключения учреждений культуры и культурных мероприятий из перечня тех, чья деятельность запрещается. По каждой зоне. Мы много говорили об открытии учреждений культуры, которые соблюдают карантинный режим ответственно", — написал Ткаченко.

Он отметил, что этот вопрос обсуждал и с Минздравом, поэтому он должен согласовать такое разрешение.

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Как сообщалось, Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа и утвердил разделение страны на 4 типа эпидемических зон и критерии такого деления. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 22 июля, но его еще должны доработать.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что речь идет о новом постановлении, предлагается применение его с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru