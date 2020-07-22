В Киеве в двух разных местах обнаружили подозрительные чемоданы: проводится эвакуация людей
На площади Космонавтов, а также возле станции метро «Вокзальная» были обнаружены чемоданы с неизвестным содержимым.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.
В столице, возле метро «Вокзальная» был обнаружен подозрительный чемодан. Ещё один чемодан заметили на площади Космонавтов рядом с подземным переходом.
По данным из соцсетей, на месте находок уже работают правоохранители и взрывотехники. Так как неизвестно что находится внутри чемоданов, полиция эвакуировала людей от места подозрительных находок.
Станцию метро «Вокзальная» на время проверки закрыли на вход и выход.
Помимо этого, есть информация, что в метрополитен поступил анонимный звонок с информацией о заминировании.
Напомним, ранее Геращенко заявил, что за фейковые сообщения о минировании нужно сажать.