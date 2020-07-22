В Минздраве объяснили, при каких условиях интернатуру можно проходить в частных больницах

22.07.2020 14:43

Укринформ

Выпускники медвузов могут проходить интернатуру на базах частных медучреждений.

Об этом на брифинге 22 июля сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего в Украине проходят стажировку на базе интернатуры около 15 тыс. выпускников медуниверситета. …Сегодня они могут проходить стажировку не только в коммунальных учреждениях здравоохранения, но и в учреждениях негосударственной формы собственности. Единственное условие — эти заведения должны быть включены в перечень баз стажировки интернатуры, то есть они должны быть в соответствующем приказе структурного подразделения той или иной областной государственной администрации", — сказала Микичак.

Она напомнила, что Президент подписал закон, который дает право интернам получить статус врача и проходить стажировку, оказывать медпомощь пациентам под руководством лечащих врачей.

Также Микичак добавила, что Минздрав на реализацию постановления Кабмина, касающегося оплаты труда врачей-интернов во время стажировки, издал приказ № 16-55 от 21.07.2020 года, который разъясняет структурным подразделениям, как должен оплачиваться этот труд.

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По словам Микичак, подготовка специалистов в сфере здравоохранения в Украине осуществляется большой сетью учебных заведений — это 120 высших учебных заведений и 100 коммунальных медицинских колледжей.

Как известно, в подчинении Минздрава находятся 14 медуниверситетов, 7 колледжей, 3 учреждения последипломного образования. В подчинении МОН — 50 учебных заведений, из которых 46 ЗВО и 4 колледжа.

По материалам: ukrinform.ru