В ОП говорят, что "луцкий террорист" все время был под прицелом снайперов

22.07.2020 18:19

Укринформ

Служба безопасности и полиция были против разговора Президента Владимира Зеленского с мужчиной, который во вторник захватил автобус с пассажирами в Луцке.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Новое время".

«Не Президент занимался спецоперацией — этим занимались СБУ и полиция. На всех этапах они были против, чтобы Президент выходил с ним на связь. Потому что такого нет в практике. Но так как в требованиях был именно Президент и другие различные персоны, мы вышли на террориста вечером путем переговоров на то, что обращение сделает только Президент. Он вроде бы начал поддаваться на это. И Президент предложил набрать террориста, и уже после этого решать, что делать", — сказал он.

Тимошенко отметил, что операция длилась 10 часов и Президент не выходил на связь раньше, чтобы "измотать" террориста, чтобы он "стал более сговорчивым".

В то же время он подчеркнул, что все это время мужчина, захвативший заложников, находился под прицелом снайперов.

"В СБУ был вариант того, чтобы идти штурмом. Чем он мог закончиться — никто не знал. СБУ и полиция до последнего были против того, чтобы Президент выходил на связь с террористом", — отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко также пояснил, что он поехал в Луцк вместе с главой МВД Арсеном Аваковым и заместителем председателя СБУ Русланом Баранецким в связи с тем, что у человека, который захватил заложников, были требования, касающиеся Президента.

По его словам, среди поставленных ему задач было информировать Зеленского о происходящем.

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"Вся ситуация была обостренной. Я хотел сказать, что многим экспертам в кавычках, которые один день в Фейсбуке комментируют террористические операции, а в остальные дни они эксперты по кошечкам, сейчас очень легко комментировать, когда все закончилось хорошо. Но никто не знал, как террорист будет себя вести. Он мог взорвать людей. Поэтому Президент просил, чтобы сначала отпустить хотя бы часть заложников. Вообще, говорили о том, что сначала отпускаем всех, а потом делаем видеозаявление Президента", — заявил заместитель руководителя ОП.

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В то же время Тимошенко добавил, что с другими должностными лицами и бизнесменами, которые фигурировали в требованиях террориста, на связь никто не выходил, чтобы они записывали обращение.

"И Президента не просили, он сам принял такое решение", — отметил заместитель руководителя ОП.

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Как сообщал Укринформ, утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Подозреваемый — Максим Кривош, дважды судим, отсидел в целом 10 лет за тяжкие преступления.

Около 22 часов заложники были освобождены, а террорист — задержан.

По материалам: ukrinform.ru