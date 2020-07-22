В Украине подтвердили коронавирус у 225 беременных

22.07.2020 12:25

Укринформ

В Украине COVID-19 подтвержден у 225 беременных женщин.

Об этом на брифинге 22 июля сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает корреспондент Укринформа.

"Из почти 61 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 в Украине зафиксирована коронавирусная инфекция у 225 беременных женщин. Это 0,4% от всех больных COVID-19", — сказала Микичак.

По ее словам, больше всего беременных заболели COVID-19 в Ривненской области и г. Киев — 32 случая, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях.

Всего за время пандемии в Украине с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 92 беременные, 6 женщин были в отделениях интенсивной терапии, умерли в результате осложнений COVID-19 2 беременных женщины — в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Читайте также: За сутки COVID-19 в Украине заболели 83 медика

Микичак подчеркнула, что Минздрав отслеживает каждый случай заболевания беременной коронавирусной болезнью и проанализирует каждый летальный случай.

Как сообщалось, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 60 995 случаев COVID-19, за сутки — 829.

По материалам: ukrinform.ru