В Украине продлили карантин до конца лета

22.07.2020 15:02

Укринформ

Кабинет министров продлил карантин до 31 августа и утвердил разделение страны на 4 типа эпидемических зон и критерии такого деления.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 22 июля, но ее еще предстоит доработать, сообщает корреспондент Укринформа.

"Предлагается проект постановления Кабинета министров об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19. Это новое постановление, предлагается применение его с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие: в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", — сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, каждый уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных, и будет утверждаться на уровне Национальной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Степанов: В Украине по-новому будут считать показатели заболеваемости COVID-19

Базовым уровнем мониторинга будет мониторинг на уровне области показателей, используемых и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований на COVID-19 не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не менее 11%, показатель роста случаев инфицирования не более 10%.

При отсутствии превышений по этим показателям область и все ее районы находятся в зеленой зоне, где действуют следующие ограничения: масочный режим в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 кв. метров, проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах из расчета не более 50% заполненности, в общественном транспорте перевозки пассажиров только на сидячих местах.

Читайте также: Шмыгаль: Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19

По словам Степанова, регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют отдельного вмешательства и усиления противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.

В то же время если в течение пяти дней будут меняться эти показатели, регион будет переходить или в желтую зону, или в оранжевую, или в красную.

Степанов также добавил, что все эти критерии разработаны с учетом как национального опыта борьбы с COVID-19, так и практик других стран.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22 июля лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, из них за сутки — 829. Всего в Украине зарегистрировано 1534 смерти от COVID-19. Выздоровели — 33172 человека.

По материалам: ukrinform.ru