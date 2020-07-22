В "зеленых" зонах смогут работать оздоровительные учреждения — Степанов

22.07.2020 15:42

Укринформ

В регионах, которые по эпидемическим показаниям относятся к "зеленой" зоне, смогут работать оздоровительные учреждения. Правила их работы будут регламентированы постановлением главного государственного санитарного врача.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о возможности работы оздоровительных учреждений, сообщает корреспондент Укринформа.

"Так, позволяет. Но мы должны понимать, что с четкими правилами. Эти правила еще дополнительно будут утверждены постановлением главного государственного санитарного врача. Есть четкие правила пребывания в таких заведениях. Это обязательное условие, и зеленая зона не означает полное снятие карантина", — сказал Степанов.

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Речь, в частности, была об оздоровительных учреждениях для детей и для людей, нуждающихся в реабилитационно-восстановительном лечении после инсульта, инфаркта или пострадавших на производстве.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров принял постановление о введении на территории страны 4 типов эпидемических зон и утвердил критерии их определения.

По материалам: ukrinform.ru