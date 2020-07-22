Война на Донбассе: за прошедшие стуки Украина потеряла одного защитника

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В течение 21 июля боевики непризнанных республик девять раз открывали огонь в сторону украинских военных.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — pravda.com.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

По данным утренней сводки, вчера, 21 июля, российские наемники 9 раз нарушили режим тишины. Террористы обстреляли ВСУ из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огнем противника оказались позиции военных ООС неподалеку Новотошкивского, Крымского, Хутора Свободного, Гнутового (два раза), Павлополя (два раза), Лебединского, Водяного.

Впоследствии обстрелов оккупантов ранение получили двое украинских защитников. К сожалению, один из раненых позже скончался в больнице.

Чтобы заставить боевиков ОРДЛО прекратить обстрелы, нашим военным пришлось открывать ответный огонь. Только после этого оккупанты перестали стрелять.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 19 июля.


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