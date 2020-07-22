Украина сотрудничает со Швейцарией в четырех проектах в сфере здравоохранения

22.07.2020 12:49

Укринформ

Украина сотрудничает со Швейцарией в четырех проектах в сфере здравоохранения.

Об этом на брифинге 22 июля сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает корреспондент Укринформа.

"На данный момент имеем проект Минздрава со Швейцарским бюро развития сотрудничества, это развитие медицинского образования, которое направлено на реформирование сферы медицинского образования как высшего, так и медсестринства. Следующий проект — проект психического здоровья Украины, который рассчитан практически на 8 лет, он ориентирован и на развитие образования, на расширение помощи по проблемам психического здоровья населения, на "первичку". Одно из направлений… касается профилактики рисков неинфекционных заболеваний. Оно на этапе утверждения. Продолжается также проект, в котором Украина сотрудничает со Швейцарией при посредничестве и администрировании Всемирного банка, проект касается поддержки реформ и надлежащего управления", — отметила Микичак.

Она поблагодарила Швейцарскую конфедерацию за сотрудничество и поддержку в области здравоохранения.

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Как сообщал Укринформ, в Украине стартовали украинско-швейцарский проект "Психическое здоровье для Украины". В рамках проекта начал работу официальный сайт, на котором доступна информация о психическом здоровье для тех, кто интересуется темой, кто столкнулся с проблемами психического здоровья, а также для специалистов. На сайте есть список горячих линий помощи и бесплатный образовательный онлайн-портал с учебными курсами и вебинарами о психическом здоровье.

По материалам: ukrinform.ru